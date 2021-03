Intesa Sanpaolo, L''antifragilità' come lavoro di squadra, la lezione di Berruto

L''antifragilità' come lavoro di squadra è il tema che conclude il ciclo di incontri in streaming con Mauro Berruto ad Area X, iniziativa di Intesa Sanpaolo Assicura dedicata alla cultura della protezione, con sede in via San Francesco d'Assisi 12 a Torino.

L'appuntamento con l'ex ct della nazionale di pallavolo, narratore e autore, è per le 18.30 sul sito Ansa.it e su quello del Gruppo Intesa Sanpaolo. Dopo aver esplorato varie declinazioni dell'antifragillità, concetto coniato dall'analista e matematico libanese Nassim Nicholas Taleb in ambito finanziario, Berruto si soffermerà sulla dimensione collettiva di questo valore. "Nessuno si salva da solo - spiega - l'esperienza di un gruppo di calciatori e un direttore d'orchestra ci racconteranno che essere antifragili è soprattutto un lavoro di squadra".

