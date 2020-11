Buffon esalta CR7 per 746/o gol, "ora prendi Pelè"

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - Cristiano Ronaldo sta ricevendo i complimenti di tutto il mondo del calcio per i suoi 746 gol complessivi segnati in carriera grazie all'ultimo con la maglia del Portogallo, che gli ha consentito di agganciare al terzo posto Puskas. Tra i messaggi è arrivato anche quello di Gigi Buffon: "CR7issimo, complimenti per questo grande traguardo amico mio, 746 sono una quantità enorme" ha scritto il portiere della Juventus. Poi, il nuovo obiettivo: "Hai raggiunto Puskas, ora devi prendere Pelé!" ha aggiunto l'estremo difensore. Il mito brasiliano è a quota 761, a Ronaldo mancano quindi 15 gol per raggiungerlo. (ANSA).