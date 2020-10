Piemonte,test rapidi su 20mila operatori forze ordine

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - L'attività di screening sierologico sulle Forze dell'Ordine, già avviata in primavera, prosegue i Piemonte con l'aggiunta di un nuovo strumento, il cosiddetto tampone rapido antigenico, per assicurare modalità di tracciamento del virus sempre più complete e aggiornate a chi è più esposto al contagio. Lo annuncia l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, dopo aver incontrato i rappresentanti delle Forze dell'Ordine per concordare le modalità dell'operazione, con il coordinamento dell'Asl Città di Torino.

I primi test verranno eseguiti da inizio novembre sul personale dei Carabinieri e della Polizia di Stato, compresa la Polizia penitenziaria. L'iniziativa coinvolgerà complessivamente circa 20 mila operatori su base volontaria, tra appartenenti a Forze dell'Ordine, Forze Armate, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e lavoratori dei Tribunali ordinari, amministrativi e contabili.

"Come nel caso del personale sanitario - commenta l'assessore Icardi - è importante prestare la massima attenzione al tracciamento del contagio tra gli agenti, gli operatori delle Forze dell'ordine e del Sistema giudiziario che agiscono a diretto contatto con la popolazione, in qualsiasi situazione di emergenza. Un'iniziativa che rientra a pieno titolo nei piani strategici della prevenzione attuati dalla Sanità regionale per arginare il contagio". (ANSA).