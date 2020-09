Pirlo punta 10/o scudetto, andremo in fondo Champions

(ANSA) - TORINO, 03 SET - "Daremo tutto in campo, abbiamo grande voglia di di dimostrare che la Juventus vuole arrivare a vincere il decimo scudetto consecutivo e possibilmente fino alla fine in Champions League. Siamo qua e vogliamo fare del nostro meglio". Andrea Pirlo fissa gli obiettivi della stagione bianconera e, intervistato da Jtv, traccia un primo bilancio della preparazione: "Ho delle buone impressioni, abbiamo iniziato bene, con entusiasmo e tanta voglia di fare. Peccato che dopo poco tanti siano andati via per le Nazionali, ma il nostro lavoro sta continuando con quelli rimasti". (ANSA).