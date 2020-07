Tartufo, 90/a Fiera di Alba si farà e avrà 9 weekend mercato

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, che quest'anno celebra la 90a edizione, si farà ed avrà il tradizionale mercato per 9 weekend, dal 10 all'8 dicembre nella 'capitale' delle Langhe. La conferma definitiva è stata data, oggi pomeriggio, dalla presidente dell'Ente Fiera, Liliana Allena, in una videoconferenza dal castello di Roddi (Cuneo). Sarà proprio questa location a caratterizzare l'anima nuova, più digitale, della rassegna che sarà aperta al pubblico, "nel totale rispetto di tutte le norme di sicurezza e secondo i protocolli che ci verranno comunicati", ha precisato Allena.

Non ci potrà essere la consueta invasione di appassionati e turisti dai paesi extra-Ue, "ma la Fiera si farà, anzi sarà allungata di una settimana. Ci saranno appuntamenti di enogastronomia, di cultura, di folklore, grandi chef e artisti, in una fiera che avrà come tema 'Il Mondo' e che approfondirà argomenti di pressante interesse globale come la sostenibilità e la solidarietà".

Il castello di Roddi sarà il cuore più moderno della 90/a Fiera, "un luogo fisico e vetrina hi-tech delle eccellenze del Piemonte ma da cui colloquiare in modo digitale con chi non potrà raggiungerci di persona, grazie alla partnership con Microsoft Italia e alla piattaforma di collaborazione cloud Teams. L'esperienza dell'Ente Fiera", ha aggiunto Liliana Allena Fine primavera-inizio estate molto piovosi in Piemonte sono la premessa ideale per la prossima stagione dei tartufi la cui raccolta, nel rispetto alla legge regionale, sarà aperta il 21 settembre per concludersi il 31 gennaio 2021. Confermata anche l'Asta Mondiale del Tartufo. (ANSA).