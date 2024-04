Regina Margherita, 'animali parlanti' alle pareti di Cardiologia

'Pareti parlanti' nel reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Sulle mura dove si affacciano le camere dei bambini sono stati disegnati una quindicina di animali che animano il 'Percorso Fantastico', creato da Inspire Communication. Vicino ad ogni animale è stato posizionato un Qr code che permette ai piccoli degenti di ascoltare il verso dell'animale, vedere un video del suo habitat naturale, leggere o ascoltare una favola con quell'animale come protagonista.

Un altro progetto di 'umanizzazione della sanità, voluto per allietare il tempo di degenza dei bambini del reparto.

L'iniziativa è stata voluta e realizzata, grazie ai contributi ricevuti per l'ultimo Natale, dall'Associazione Amici Bambini Cardiopatici, che, dal 1991 offre nel reparto di degenza di Cardiologia e Cardiochirurgia, l'assistenza dei suoi volontari, che si alternano, a turni, in reparto.

L'Associazione sostiene anche i costi di 4 appartamenti (affitti e utenze) messi a disposizione delle famiglie che arrivano da lontano. Dona, inoltre, al reparto macchinari di ultima generazione per poter effettuare diagnosi più accurate o interventi più all'avanguardia sui piccoli pazienti.



