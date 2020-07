Troppa incertezza, salta anche la Fiera del Marrone

(ANSA) - CUNEO, 15 LUG - E' stata rinviata al 2021 la 22ª edizione della Fiera Nazionale del Marrone a Cuneo che si tiene tradizionalmente a ottobre L'annuncio è stato dato dal sindaco Federico Borgna oggi pomeriggio (mercoledì 15 luglio) alla presentazione degli appuntamenti cittadini dell'evento estivo 'Mirabilia'.

"Le normative anticovid - ha spiegato - non permettono di programmare una manifestazione come la Fiera nazionale che in un fine settimana raduna decine di migliaia di persone nel centro storico".

Poco dopo è arrivato un comunicato stampa del Comune che annuncia "un grande evento a sorpresa previsto per l'autunno" spiegando che "la rinuncia alla Fiera nazionale del marrone è una decisione tutt'altro che indolore, ma si tratta solo di un arrivederci: una pausa di un anno. Una decisione obbligata, alla luce delle stringenti indicazioni contenute negli ultimi Dpcm per il contenimento del Covid-19 durante le manifestazioni pubbliche".

La rassegna è organizzata insieme a Confartigianato, Coldiretti, Slow Food, Confederazione agricoltori e Confagricoltura che parlano di "stop inevitabile, arrivato in un frangente di generale incertezza". (ANSA).