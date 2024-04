Alterna targhe false per i colpi, arrestato dopo l'ultimo furto

Alternando targhe false su una Lancia delta si spostava per compiere furti. Di questo è accusato un uomo di 43 anni, che viveva in un campo nomadi a Nichelino, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Moncalieri (Torino) che da qualche giorno erano sulle tracce dell'auto, dopo le segnalazioni ricevute. L'uomo è stato sorpreso dopo avere asportato da un furgone a Collegno (Torino) attrezzature tecniche per l'edilizia per un valore complessivo di 4mila euro.

Il complice è riuscito a fuggire.



