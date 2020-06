Forma/Informa, alla Gam la fotografia non-oggettiva

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - La riaperta Galleria d'Arte Moderna di Torino inaugura il 24 giugno, fino al 27 settembre, negli spazi della Wunderkammer, la mostra Forma /Informe, dedicata alla nascita della fotografia non-oggettiva e informale in Italia. Una selezione di 50 stampe vintage e originali in gran parte inedite di 7 grandi fotografi, provenienti da importanti archivi italiani e da prestigiose collezioni d'arte internazionali e 23 rare pubblicazioni. La mostra è frutto di una originale indagine sulla fotografia sperimentale italiana dagli anni '30 agli anni '50 curata da Antonella Russo, storica della fotografia.

Forma/Informe può essere definita come 'un viaggio al termine della forma' della fotografia italiana del dopoguerra, partendo dal luminismo fotografico di Giuseppe Cavalli (1904-1961) e dalla sperimentazione di Luigi Veronesi (1908- 1998), per passare al grafismo ottico di Franco Grignani (1908-1999), alle cosmografie cromatiche di Pasquale De Antonis (1908-2001). E, ancora, alla pionieristica ricerca sulla materia di Piergiorgio Branzi (1928), fino alle 'scomposizioni' di Paolo Monti (1908-1982) e di Nino Migliori (1926), protagonista indiscusso dell'informale fotografico del secondo dopoguerra.

