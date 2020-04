In Rsa Piemonte 1300 positivi

(ANSA) - TORINO, 06 APR - Nelle Rsa del Piemonte risultano ospitate 1300 persone positive al Covid-19. Ma i tamponi che hanno dato esito affermativo sono solo 189, su 3 mila, tutti gli altri sono soggetti che vengono considerati positivi per i sintomi che presentano, senza la prova del tampone. Il dato poi è da mettere in rapporto ai 29.772 occupanti dei posti letto nelle Rsa, sui 36.224 totali.

I dati sono stati comunicati oggi in Commissione Sanità, alla presenza dell'assessore alla Sanità Luigi Icardi, dall'assessore al Sociale della Giunta Cirio, Chiara Caucino.

Nei giorni scorsi la Regione aveva pianificato uno screening di tutti gli ospiti e operatori delle Rsa con test rapidi in grado di verificare l'eventuale presenza di anticorpi contro il Coronavirus. Ma il progetto è stato bloccato dal Ministero della Salute per cui la Regione tornerà al metodo del tampone, esame al quale intede sottoporre tutti gli ospiti e gli operatori delle Rsa piemontesi. (ANSA).