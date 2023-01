Cc, Forestali Abruzzo e Molise, 112mila controlli nel 2022

(ANSA) - PESCARA, 20 GEN - Oltre 112mila controlli, 25mila persone identificate, cinque arresti, più di 700 persone denunciate, sanzioni elevate per quasi 1,8 milioni di euro.

Questo il bilancio dell'attività operativa svolta nel 2022 dai Carabinieri Forestali di Abruzzo e Molise.

Per quanto riguarda il settore della tutela del territorio sono stati eseguiti circa 40mila controlli, dai quali sono scaturiti anche due arresti. Duecento le comunicazioni di notizia di reato all'autorità giudiziaria, con oltre seimila persone controllate, 193 persone denunciate, 18 sequestri penali e 899 illeciti amministrativi accertati e con sanzioni comminate per oltre 550mila euro.

Nel settore della tutela della fauna e della flora sono stati eseguiti circa 24mila controlli: ne sono scaturiti due arresti per furto aggravato all'interno dell'area recintata e sequestrata dove sorgeva l'Hotel Rigopiano, 115 comunicazioni di notizia di reato, con oltre settemila persone controllate e 65 persone denunciate; le sanzioni ammontano a quasi 500mila euro.

I principali reati sono stati commessi in materia di caccia e maltrattamento animali.

Nel settore degli incendi boschivi sono stati eseguiti oltre 1.400 controlli, dai quali è scaturito un arresto per i reati di incendio boschivo e resistenza a pubblico ufficiale.

Relativamente al settore discariche e rifiuti sono stati eseguiti circa 10mila controlli; 216 le denunce e sanzioni per oltre 420mila euro. Nel settore inquinamenti sono stati eseguiti circa 1.400 controlli delle matrici aria, acqua e suolo.

"Dai dati raccolti - afferma il comandante della Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise", generale di Brigata Giampiero Costantini - si evidenzia il costante impegno di tutti i militari dipendenti, che ha permesso di ottenere risultati soddisfacenti sul territorio sia abruzzese sia molisano".

(ANSA).