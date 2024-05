Fra sentenze e ricorsi, l'IA che aiuta i magistrati

Una piattaforma di intelligenza artificiale destinata a supportare il lavoro dei magistrati amministrativi che possono comunque controllarne e delimitarne le azioni: è uno dei progetti finanziati nell'ambito del Pnrr ed è stata citata come esempio virtuoso, tra le iniziative di questo genere, da Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni alla Camera dei Deputati, introducendo il panel 'La sfida dell'intelligenza artificiale - Opportunità e responsabilità da condividere' durante la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia svoltasi lo scorso weekend a Pescara.

"Stiamo realizzando una piattaforma di intelligenza artificiale che prevede progettualità specifiche - spiega all'ANSA Franco Sivilli, Direttore Generale per le risorse informatiche e la statistica del Consiglio di Stato - Sono diversi i task che stiamo portando avanti, dalla pseudo anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionali alla ricerca dei precedenti e dei ricorsi simili. Tutti denotano l'attribuzione a questa tecnologia di un ruolo strumentale, di supporto al giudice e al personale delle segreterie, senza alcuna incidenza sull'attività di elaborazione delle decisioni, in via esclusiva affidata ai magistrati. Elemento fondamentale - precisa Sivilli - è che la piattaforma che stiamo realizzando è sottoposta a particolari presidi di controllo e supervisione senza alcun impiego di tecnologie generative di testi". In pratica, una volta messa a punto ed entrata in funzione, la piattaforma consentirà di incrociare e confrontare ricorsi e sentenze, ma mai per produrre altri provvedimenti in modo autonomo e senza mai prevalere, comunque, sull'intervento umano.

"Inoltre - aggiunge Sivilli, che è anche professore a contratto di Informatica all'Universita' "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara - non si sta trascurando l'attenzione per i profili di incidenza ambientale, attraverso processi di mitigazione degli impatti sul piano del consumo energetico".





