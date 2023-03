Ambasciatore, imprese agricole italiane vengano in Tanzania

(ANSA) - FERMO, 12 MAR - Le imprese agricole italiane vengano ad investire in Tanzania. A lanciare l'appello è stato l'ambasciatore del Paese africano Thabit Kombo, ospite di Tipicità Festival, kermesse dedicata ai prodotti alimentari tipici in corso a Fermo. La Tanzania è l'ospite d'onore di questa edizione "La nostra terra - ha detto - è tre volte più grande dell'Italia e solo il 20% della superficie è coltivata.

Italia e Tanzania potrebbero collaborare, visto che in Italia avete la tecnologia.Noi mettiamo a disposizione 10mila ettari da coltivare". "Sono qui per due motivi - ha spiegato -: chiedere alla Regione Marche una collaborazione con la Tanzania e conoscere i prodotti Made in Marche. Abbiamo i nostri prodotti locali, uno scambio gioverà a tutti". Agroalimentare (frutta secca e spezie, in particolare i chiodi di garofano), pelli ("guardiamo con interesse anche alla moda") per le industrie calzaturiere marchigiane e infine il turismo a Zanzibar ("ci sono collegamenti aerei settimanali con Malpensa") sono alcune delle possibilità che la Tanzania mette a disposizione. Il Festival ha ospitato anche una cena a base di prodotti tipici africani a cura di chef tanzaniani (ANSA).