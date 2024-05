Calenda, 'Santanché si dimetta per il suo comportamento'

"La richiesta di rinvio a giudizio per la ministra Santanché? A noi non interessa perché per per noi la Santanché deve dimettersi per il comportamento, è una valutazione politica, nella vicenda giudiziaria la Santanché è innocente fino all'ultimo grado di giudizio". Così il leader di Azione Carlo Calenda, candidato capolista alla prossime elezioni Europee, ha risposto all'ANSA a margine di un incontro ad Ancona, dove ha inaugurato la nuova sede elettorale in Corso Garibaldi, al quale hanno partecipato anche altri candidati di Azione, l'imprenditore Germano Craia e il generale Vincenzo Camporini.

"Si deve dimettere per come si è comportata - ha aggiunto Calenda a proposito della ministra del Turismo per la quale la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio, contestando una truffa aggravata ai danni dell'Inps sulla gestione della cassa integrazione nel periodo Covid -, per come ha usato fondi pubblici, per come ha gestito le sue aziende, che non la rendono adatta a fare questo lavoro".



