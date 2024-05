Investita da un'auto, donna muore poco dopo in ospedale

Investita a Montegranaro (Fermo), la 76enne Palma Ramadori, del luogo, viene trasportata d'urgenza a Murri, ma proprio in ospedale il suo cuore smette di battere. L'inncidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 10 a Montegranaro. Un uomo del posto, mentre era alla guida della sua auto, lungo viale della Rimembranza, ha urtato la 76enne facendola cadere rovinosamente a terra.

Sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso. Le condizioni della donna, inizialmente cosciente, sono rapidamente peggiorate fino al decesso poco dopo il ricovero. Sulla esatta dinamica dell'incidente stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Fermo. L'uomo al volante della vettura coinvolta, subito fermatosi dopo l'impatto, dovrà rispondere dell'accusa di omicidio stradale. La giornata di oggi è stata segnata da altri incidenti, tra cui un altro investimento di 3 ragazze cadute a terra in viale Trento a Fermo dopo essere state urtate da una vettura. Nulla di grave, ma due sono state trasportate in ospedale per accertamenti.



