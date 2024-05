Positivo ad alcol test tenta di corrompere i poliziotti

Trovato positivo all'alcoltest, tenta di corrompere i poliziotti e viene denunciato.

denunciato. E' accaduto durante uno dei controlli contro le stragi del sabato sera, eseguito il 28 aprile, da una pattuglia della Polizia Stradale del Distaccamento di Camerino (Macerata): era stata fermata un'auto condotta da un 28enne anni del Fermano apparso con chiari sintomi di assunzione di alcool.

Sottoposto all'alcool-test, il giovane è risultato positivo con un tasso superiore a 1,50, rientrante in un accertamento di tipo penale. Mentre gli agenti procedevano alla contestazione, il 28enne ha ripetutamente insistito per farli desistere dalla compilazione degli atti poiché aveva già subito un ritiro di patente. Vedendo che i tentativi nel farli desistere dai loro doveri erano vani, il giovane ha provato chiaramente a corromperli offrendo la somma di mille euro. A questo punto i poliziotti, oltre a contestargli la guida per guida in stato di ebrezza con contestuale ritiro della patente di guida, lo hanno denunciarlo all'Autorità Giudiziaria anche per il tentativo di corruzione



