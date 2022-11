Regioni: Serfilippi e Baiocchi nuovi presidenti Commissione

In due distinte riunioni che hanno preceduto la seduta del Consiglio regionale delle Marche sono stati eletti i nuovi presidenti della Commissione Governo del Territorio, Luca serfilippi (Lega), e della Commissione Sanità, Nicola Baiocchi (FdI). Succedono rispettivamente ad Andrea Maria Antonini (Lega), entrato in Giunta regionale come assessore allo Sviluppo Economico, e ad Elena Leonardi (FdI) eletta in Senato.

L'elezione nel corso delle due distinte riunioni, coordinate dal Presidente del Consiglio Dino Latini, che hanno preceduto la seduta dell'Assemblea legislativa e che hanno riguardato soltanto le presidenze. In qualità di vice restano confermati Luca Santarelli (Rinasci Marche; per la Commissione Governo del Territorio) e Simona Lupini (Gruppo Misto; per la Comissione Sanità). Nei giorni scorsi, l'Ufficio di Presidenza aveva approvato la delibera che ridefinisce la composizione delle Commissioni anche per l'ingresso dei nuovi consiglieri.

Considerata la sua elezione alla guida della Commissione Governo del territorio, Serfilippi lascia il posto di consigliere segretario in Ufficio di Presidenza. La sua sostituzione in una delle prossime sedute consiliari.

Dunque la Commissione Governo del territorio ora così composta: presidente Luca Serfilippi (Lega), vice Luca Santarelli (Rinasci Marche); componenti Andrea Assenti (FdI), Monica Acciarri (Lega), Anna Casini (Pd), Giacomo Rossi (Civici Marche),Micaela Vitri (Pd), Simone Livi (FdI). Mentre la Commissione Sanità ora ha questa composizione: presidente Nicola Baiocchi (FdI), vice Simona Lupini (Gruppo Misto). Componenti Giorgio Cancellieri (Lega), Romano Carancini (Pd), Carlo Ciccioli (FdI), Pierpaolo Borroni (FdI) , Maurizio Mangialardi (Pd), Anna Menghi (Lega), Gianluca Pasqui (FI). (ANSA).