Tumore al seno, un luminare per fare più prevenzione

Le Case di Cura Villa Igea di Ancona e Villa Serena a Jesi potenziano l'offerta per la prevenzione, la diagnosi e la cura del tumore della mammella. E' stata per questo avviata l'attività ambulatoriale di Senologia, nell'ambito del "Percorso Donna", grazie all'arrivo del Luca Caruso, responsabile dell'Unità Operativa di Senologia Chirurgica e Ricostruttiva del Policlinico Abano.

L'ampliamento della rosa di prestazioni delle due strutture è caratterizzato dalla collaborazione tra le unità di Radiologia e Anatomia Patologica e il reparto di Senologia del Policlinico Abano in un'ottica di rete e con la presa in carico della paziente lungo tutto il percorso che va dalla diagnosi alla terapia chirurgica. Il servizio è erogato sia in regime privato sia in regime di sistema sanitario nazionale. L'ambulatorio è tenuto a cadenza settimanale.

"La paziente che ne necessita - spiega Caruso - potrà effettuare nell'arco dello stesso giorno mammografia, ecografia mammaria e visita senologica con refertazione in tempo reale oltre che eventuale biopsia mammaria il cui esito, discusso da un team di diversi specialisti, le sarà consegnato in tempi ristrettissimi fornendole le spiegazioni più idonee riguardo il proseguimento del percorso diagnostico terapeutico".

Caruso, che ha lavorato nella Breast Unit dell'Istituto Oncologico Veneto, è autore di numerose presentazioni in congressi nazionali e internazionali di senologia e chirurgia plastica, vanta una casistica personale di circa duemila interventi di chirurgia mammaria oncologica, ricostruttiva ed estetica. Laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e lode all'università Federico II di Napoli ha conseguito nello stesso ateneo la specializzazione in Chirurgia Generale con il massimo dei voti e lode.



