Furgone va fuori strada e abbatte un ulivo, conducente grave

Un uomo alla guida di un Fiat Ducato aziendale è finito fuori strada a Passo di Treia (Macerata) abbattendo un ulivo. Le sue condizioni sarebbero gravi. Il mezzo, che appartiene a una ditta di Corridonia specializzata in trasporti e logistica (Tamburrini srl), è andato distrutto e il conducente ha perso conoscenza.

E' successo attorno alle 18, lungo la strada provinciale che porta a San Severino Marche. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco di Macerata che hanno aiutato i sanitari a recuperare il ferito. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Treia.

L'uomo avrebbe fatto tutto da solo. Non risultano altri mezzi coinvolti nell'incidente.



