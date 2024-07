Ristorante sporco e con ragnatele, chiuso dal Nas

I carabinieri del Nas di Ancona insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro ha trovato un ristorante-pizzeria della Riviera del Conero, a Marcelli di Numana (Ancona), in cattive condizioni igieniche. E' stata fatta una segnalazione all'Ast, l'azienda sanitaria territoriale, che questa mattina ha emesso il provvedimento di chiusura per l'attività che si trova sul lungomare. Non potrà riaprire fino al ripristino delle gravi criticità sanitarie rilevate.

Il locale è stato trovato molto sporco nell'area della cucina: ragnatele alle pareti, forni incrostati da tempo, frigoriferi non puliti dove erano stoccati generi alimentari e anche le affettatrici presentavano sporcizia.

Il titolare, un ristoratore del posto, non ha rispettato nemmeno le procedure di autocontrollo previste dal proprio manuale Haccp, quelle mirate a garantire la salubrità degli alimenti e basate su una serie di prevenzioni da attuare. Il ristoratore è stato multato di 3mila euro. Contestata anche l'installazione di un impianto di video sorveglianza senza l'autorizzazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA