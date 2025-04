Tempeste e tornado negli Stati Uniti, almeno 7 morti

Almeno sette persone sono morte a causa di violente tempeste e tornado nelle zone centrali e meridionali degli Stati Uniti, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

Da ieri diversi Stati, dall'Arkansas (a sud) all'Ohio (a nord), sono stati colpiti da forti venti, talvolta accompagnati da tornado e piogge intense. Le autorità del Tennessee (sud) hanno segnalato almeno cinque decessi questa mattina a causa del maltempo.

Secondo quanto riportato dai media locali, un padre e una figlia sono rimasti uccisi nella contea di Fayette, nel Tennessee, dopo che la loro casa prefabbricata è stata distrutta da un tornado. Altre tre persone sono state ricoverate in ospedale. Altri decessi sono stati segnalati in Indiana, dove un uomo sarebbe rimasto folgorato dopo che la sua auto è stata colpita da un cavo elettrico, e nel Missouri.

Le scuole sono chiuse in diversi Stati colpiti dalle tempeste, tra cui Nashville, la capitale del Tennessee. Il governatore del Kentucky centro-orientale, Andy Beshear, ha lanciato l'allarme: "Sarà uno degli eventi meteorologici più gravi che abbiamo mai previsto". Le immagini pubblicate sui social media mostrano edifici danneggiati, alberi sradicati e auto ribaltate in diversi Stati.

Secondo il servizio meteorologico statunitense, si prevede che l'evento, che potrebbe causare inondazioni devastanti, continuerà fino a sabato. Secondo il sito web poweroutage.us, giovedì circa 230.000 clienti sono rimasti senza corrente elettrica in diversi Stati. La National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) ha registrato circa 1.800 tornado in tutto il Paese nel 2024, il maggior numero dal 2004 a questa parte, con, in totale, 54 morti.



