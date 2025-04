I vigili del Fuoco di Camerino sono intervenuti intorno alle 17:00 in località Valfornace (MC) per salvare una poiana rimasta incastrata in una recinzione metallica. Il rapace è stato liberato dagli operatori VVF e affidato al richiedente, che si occuperà di trasportarlo alla clinica veterinaria di Matelica.



