Nuovo spazio d'arte contemporanea Recanati con "Logos Infinito"

(ANSA) - RECANATI, 03 DIC - Il Comune di Recanati ha inaugurato al Museo civico di Villa Colloredo Mels il nuovo spazio dedicato all'arte contemporanea con la mostra "Logos Infinito" curata da Gianluca Marziani. "Apriamo questo nuovo spazio museale pensato per le mostre temporanee e soprattutto di arte contemporanea - dice l'assessora alla Cultura Rita Soccio - esposizioni di artisti contemporanei che accanto alle sale dedicate ai capolavori di Lorenzo Lotto, andranno ad arricchire l'offerta culturale recanatese. Inauguriamo un'importante mostra diffusa che ci accompagnerà fino a primavera inoltrata, dove Marziani esplora nuovi linguaggi delle arti visive che toccano tecnologie e progetti che coinvolgono la nostra comunità".

La Parola e i suoi ecosistemi. Il flusso rizomatico del testo visivo nel tempo digitale: questi i temi affrontati dal nuovo progetto diffuso curato da Gianluca Marziani che nasce con l'obiettivo di declinare in chiave contemporanea l'uso visivo della parola tramite una mostre in diversi luoghi della città.

"Logos Infinito", voluto dall'assessorato comunale, è prodotto da Sistema Museo e realizzato in collaborazione con Fratelli Guzzini; parte dalla figura di Giacomo Leopardi e dalla sua eredità universale, per indagare il Linguaggio come ragione filosofica di un processo artistico che esprime nuovi sguardi etici sul presente.

La poesia più nota di Leopardi, L'Infinito, traccia la struttura ideale su cui regolare la trama del progetto: frasi o parole diventano la griglia d'ingaggio degli interventi artistici, e la scomposizione del testo ricompone la psicogeografia di Recanati. Un'esposizione diffusa, visitabile nelle diverse strutture che compongono il circuito museale civico "Infinito Recanati": il Museo Civico Villa Colloredo Mels, il MUM - Museo della Musica, la Torre del Borgo e la Chiesa di San Pietrino (c/o Ufficio Turistico).

"Logos Infinito" espone circa 20 installazioni di sei artisti selezionati da Marziani per la realizzazione dei vari interventi nei differenti siti recanatesi: Sveva Angeletti, Matteo Attruia, Donato Dozzy, Sara Leghissa, Manu Invisible e Numero Cromatico.

La mostra sarà visitabile nella città di Recanati fino al 10 aprile 2023. (ANSA).