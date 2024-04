Pallavolo: Grottazzolina promossa in Superlega

La Yuasa Battery espugna Siena in gara 2 e vola in Superlega, la prima volta nella ultracinquantennale storia del club di Grottazzolina (Fermo). Il più piccolo centro del panorama pallavolistico di Serie A, ieri sera, in casa della Emma Villas, è stato protagonista di un'impresa sportiva. In gara 2, la squadra allenata da Massimiliano Ortenzi si è guadagnata, in trasferta, la promozione in Superlega dopo una cavalcata sportiva che l'ha vista dominare sin dalla prima giornata il campionato, chiudendo poi la serie finale in due sole partite e portando a Siena ben 500 tifosi, un popolo intero trasferitosi in Toscana per incoraggiare e festeggiare i propri beniamini. "Abbiamo fatto qualcosa di speciale" il commento di coach Ortenzi.

Formazioni tipo per la Yuasa: quando si arriva al momento topico della stagione in finale arrivano i migliori, ed in campo vanno i più forti. Segno che Yuasa Battery, così come la Emma Villas, alla resa dei conti, ha operato in maniera impeccabile nel mercato estivo. Le due squadre se la sono giocata fino in fondo. "Ci siamo presi qualcosa che desideravamo da tanto tempo - il primo commento, sul campo, di Ortenzi - e lo abbiamo fatto costruendo qualcosa di speciale. Un percorso straordinario.

Ricordo una trasferta di 15 anni fa. Non c'era più nulla.

Eravamo partiti con un pulmino e la mia auto, giocavamo in nove per salvare un titolo. E ora siamo qui, è bellissimo anche perché è stato costruito tutto con tanti sacrifici". E poi la dedica ai tifosi in visibilio sugli spalti.



