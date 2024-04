A Pesaro lanciata la lista 'Biancani sindaco'

Il candidato sindaco del centrosinistra a Pesaro Andrea Bincani, dalla sua sede elettorale in Largo Tre Martiri, ha presentato i candidati della sua lista civica "Biancani Sindaco- a marcia in più per Pesaro".

"Una lista di 32 uomini e donne che porteranno una marcia in più alla città grazie alle loro esperienze, passioni e competenze - ha detto -. Sono molto contento che questa lista sia in grado di rappresentare tutti i quartieri e tantissime realtà pesaresi, dal terzo settore al mondo del lavoro. L'apporto delle liste civiche è sempre più importante non solo in chiave elettorale ma anche come strumento per coinvolgere e ascoltare i cittadini, grazie alla candidatura di persone impegnate nella città che possono essere riferimento per tanti pesaresi".

Il candidato sindaco si è detto "contento e orgoglioso di questa lista, non è stato semplice comporla, trovare 32 persone cercando di rispettare la parità di genere, la rappresentanza territoriale e lavorativa, in un momento storico in cui sono rare le persone che danno una reale disponibilità a candidarsi con impegno, tanto che ci sono partiti nazionali che stanno facendo fatica a chiudere le liste locali. Noi invece abbiamo composto una squadra validissima e motivata e abbiamo scelto lo slogan 'La marcia in più per Pesaro' perché ritengo che le persone che compongono questa lista siano in grado di dare un contributo positivo alla futura Amministrazione della città.

Solo 4 vengono dall'esperienza delle scorsa Amministrazione.

Questo non sarà un limite per la lista, perché abbiamo scelto persone di qualità,". Per Biancani "le prossime sfide per il Comune saranno, da un lato, completare i grandi investimenti avviati dalla precedente giunta, in particolare sui grandi contenitori culturali, sulle scuole e sugli spazi pubblici, e, dall'altro lato, migliorare la capacità di ascolto e confronto con i cittadini, perché per noi saranno importanti anche i piccoli interventi nei quartieri e le manutenzioni". Tra le altre priorità il sociale e l'ambiente.

La lista è formata da 17 uomini e 15 donne, l'età media è 52 anni e il candidato più giovane ne ha 22. All'interno ci sono svariate professionalità: insegnanti, dipendenti pubblici e di aziende private, liberi professionisti, commercianti, infermieri, operatori sociali, operatori del trasporto pubblico, studenti ed esponenti del mondo sportivo. Presenti anche rappresentati delle comunità macedone, armena e albanese.





