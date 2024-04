In bici per tre giorni con il Parkinson tra Marche e Umbria

Una tre giorni di ciclismo denominata Parkinson&Bike per dimostrare che si può convivere con la malattia grazie alle due ruote. Undici ciclisti, uno dei quali affetto dal Morbo di Parkinson da 10 anni, nei giorni 10, 11, 12 maggio percorreranno circa 400 chilometri con un dislivello di oltre 5.000 metri tra Marche e Umbria.

La partenza avverrà venerdì 10 maggio alle ore 7:00 da Piazza del Popolo a Pesaro, per raggiungere Assisi al termine della prima tappa; proseguirà il secondo giorno sabato 11 maggio raggiungendo Chiusi de La Verna per ritornare a Pesaro domenica 12 maggio in piazzale della Libertà attorno alle ore 17:00. A guidare l'iniziativa il dottor Filiberto Martinelli, che intende festeggiare i suoi 70 anni con questa sfida sportiva per dimostrare che, anche se affetto da Parkinson da 10 anni, è possibile esprimersi a livelli importanti dal punto di vista sportivo-prestazionale e dal punto di vista medico per contrastare il procedere della malattia. L'iniziativa, fortemente appoggiato dall'Associazione Parkinson Marche OdV (sezione di Pesaro Urbino), rientra nella cornice di Pesaro 2024 Capitale della Cultura ed è patrocinato dal Comune di Pesaro, dalla Provincia di Pesaro Urbino, dal Comitato regionale Paralimpico, dalla Fondazione CRPesaro, dal Panathlon. Verrà presentata il 7 maggio alle ore 11:00 nella Sala Rossa del Comune di Pesaro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA