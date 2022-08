Incidente con mezzo pesante e 2 auto, 4 km coda Val Vibrata

Poco dopo le 16.30, sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Val Vibrata (Teramo) e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), in direzione Bologna, a causa di un incidente fra un mezzo pesante e due autovetture, avvenuto all'altezza del km 315. Lo riferisce la società Autostrade. Non risultano persone ferite gravemente nell'incidente.

Sul luogo dell'evento, "dove sono tempestivamente intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia, attualmente il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione Bologna". "Agli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Bologna, - scrive la società Autostrade - dopo l'uscita obbligatoria a Val Vibrata, si consiglia di percorrere la Ss16 Adriatica verso San Benedetto del Tronto dove rientrare in autostrada verso Bologna". (ANSA).