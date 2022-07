Anziana uccisa in casa, figlia arrestata per omicidio volontario

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 07 LUG - Una donna di 80 anni è stata uccisa oggi nella sua abitazione a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). A dare l'allarme è stata la figlia in stato di shock e probabile responsabile dell'omicidio: l'anziana sarebbe stata colpita con un oggetto contundente per motivi ancora da chiarire. La figlia, in stato confusionale, è stata trasportata in ospedale. E' stata arrestata per omicidio volontario. Sul posto, in via della Pace, sono intervenuti agenti del commissariato di Polizia di San Benedetto. Arrivato anche il procuratore capo di Ascoli Piceno Umberto Monti e il medico legale.

La figlia, che ha 48anni, avrebbe aggredito la madre al culmine di una violenta lite. Poi si sarebbe scagliata anche conro un vicino di casa ma sarebbe stata fermata da acuni giovani. Oltre al corpo contundente, la donna avrebbe colpito la madre anche con un'arma da taglio