Pusher deteneva 1 kg hascisc in stanza b&b, arrestato da Ps

(ANSA) - ANCONA, 06 GIU - Un 19enne anconetano è stato sorpreso e arrestato dalla Squadra Mobile di Ancona perché trovato in possesso di quasi un chilogrammo di hascisc e 27mila euro in contanti. L'operazione è scattata lo scorso 4 giugno dopo numerosi servizi di osservazione e pedinamenti compendiati da attività investigative. Dalle prime ore di sabato, il ragazzo è stato bloccato dai poliziotti mentre usciva da un B&b. La perquisizione 'domiciliare' ha permesso di rinvenire una borsa contenente sette panetti di hascisc e numerosi frammenti della stessa droga per un totale di quasi un 1 kg di stupefacente.

Oltre alla droga gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato oltre 27mila euro in contanti ritenuto provento dell'attività delittuosa intrapresa dal giovane spacciatore.

Durante la perquisizione gli agenti hanno sequestrato anche un quaderno formato A4 contenente una copiosa contabilità di pesi, cifre corrispondenti a pagamenti e nomi, destinata a pusher coetanei; questo elemento fa supporre agli investigatori che l'arrestato si collocasse, nella catena dello spaccio, in un "anello" superiore a quello degli altri giovani pusher. Per lo spaccio, il 19enne aveva preso in affitto una stanza in un B&b del centro di Ancona cittadino, convinto che i riscontri anagrafici dei poliziotti non avrebbero permesso di trovarlo. il giovane è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità giudiziaria. (ANSA).