Frittelli Maritime, contributo straordinario 1.800 euro a dipendenti

(ANSA) - ANCONA, 27 MAG - Contributo economico straordinario per tutto il personale di Frittelli Maritime Group di Ancona per un valore medio di 1.800 euro lordi. Lo ha deciso l'assemblea dei soci, su proposta del presidente Alberto Rossi, in occasione della chiusura del bilancio 2021, "un anno decisamente complesso e caratterizzato dal perdurare delle difficoltà legate alla pandemia, ed alla luce della situazione internazionale ed il conseguente aggravio che questa comporta quotidianamente alle famiglie" fa sapere Fmg.

Frittelli Maritime Group è uno dei maggiori operatori del settore marittimo, nata dalla fusione one della Frittelli Spa (1903) nella Maritime Agency Spa (1986), integrando l'attività della prima nel settore dei magazzini generali, doganali ed esteri, nell'imbarco e sbarco di containers e merci varie e nell'agenziamento di navi volandiere, con l'attività della seconda nel traffico passeggeri, rotabili e containers. "Grazie all'impegno di tutti, l'azienda ha saputo cavalcare ogni singolo segnale di recupero, andando in questi mesi ad offrire alla propria clientela servizi di eccellenza con la puntualità e la professionalità che la contraddistinguono da sempre - si legge in una nota firmata dal presidente Alberto Rossi -. A tutte le donne e gli uomini che hanno dimostrato ancora una volta di saper affrontare con responsabilità, passione e spirito di sacrificio un periodo ancora ricco di incertezze, va la più sincera riconoscenza e la massima gratitudine del presidente, con la consapevolezza che la soddisfazione del Gruppo risiede nel camminare giorno dopo giorno al fianco delle proprie risorse e condividerne i successi e le difficoltà". (ANSA).