ANSA-IL-PUNTO/Covid: nelle Marche muore 17enne già malato

(ANSA) - ANCONA, 11 GEN - Un 17ecce di Montecassiano (Macerata) è morto negli Ospedali Riuniti di Ancona, dove era ricoverato da qualche giorno per covid. Affetto da un'altra grave patologia, non si era potuto vaccinare: nei giorni scorsi era stato ricoverato prima all'ospedale di Macerata, poi trasferito d'urgenza ad Ancona in terapia intensiva, dove è morto ieri sera. La Fin (Federazione Italia Nuoto) ne dà notizia sulla sua pagina facebook listata a lutto, ricordando che il ragazzo era stato un tesserato per il Centro Nuoto Macerata. Aveva interrotto gli allenamenti durante la scorsa stagione. Con lui sono otto i decessi legati al covid registrato dalla Regione Marche nelle ultime 24 ore, che fanno salire il totale dall'inizio della pandemia a 3.299. Salgono a 310 i ricoverati per covid, 6 più di ieri. Invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, 57, e semi intensiva, 55, crescono solo quelli in reparti non intensivi, che arrivano a 198, +6 appunto. Al netto di 17 dimessi, l'occupazione delle terapie intensive resta invariata a 22,6% e quella in area medica ((253 totali,+6) è al 25,2%. Sono 61 le persone in osservazione nei pronto soccorso e 158 gli ospiti di strutture territoriali. I positivi alla data di oggi sono 10.779 (-109), di cui 10.469 in isolamento domiciliare. Le persone in quarantena sono 28.872, di cui 7.478 con sintomi. I dimessi/guariti sono invece 148.955. E nell'ultima giornata sono 1.475 i positivi al covid, dei quali 405 con sintomi (da pochi e lievi a severi e critici), mentre continua a salire il tasso di incidenza, che arriva a 874,65 su 100mila abitanti. I nuovi casi rappresentano una positività del 12,5% su 14.001 tamponi analizzati nel percorso diagnostico screening. La provincia di Ancona raccoglie ben 824 casi, seguita da quella di Ascoli Piceno, con 252, da Fermo con 230, da Macerata con 186, da Pesaro Urbino con 145 e 108 fuori regione. Il contagio è più diffuso nelle fasce di età25-44 anni (584 casi), e 45-59 anni (449). Ci sono 199 casi tra 19-24enne, 123 tra 14-18enni. Sono 19 i positivi in setting scolastico/formativo. Per 326 casi sono in corso approfondimenti epidemiologici. (ANSA).