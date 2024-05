Esplosione fa saltare un tombino, operaio ferito in porto

Le scintille di un cannello usato da un operaio, all'interno dello stabilimento Fincantieri di Ancona, finiscono su una sostanza infiammabile durante una lavorazione, si innesca un'esplosione e salta un tombino che ferisce lo stesso lavoratore. A raccontare alla polizia la dinamica dell'infortunio sul lavoro, avvenuto stamattina verso le 8, un collega dell'operaio ferito.

Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione dell'incidente avvenuto in un momento in cui sarebbero stati presenti solo due operai, tra cui il testimone contattato poi dai poliziotti. L'uomo, di origine rumena, ha raccontato che stava lavorando in cantiere con un collega, 42 anni, di origine bengalese, e che improvvisamente si è verificata una deflagrazione. L'operaio ha raccontato che mentre il collega utilizzava un cannello, le scintille prodotte hanno colpito una parte del cantiere nel quale si trovava materiale gassoso infiammabile; la sostanza, secondo queste prime informazioni, si trovava ad un livello inferiore del piano rispetto al quale il ferito lavorava: le scintille prodotte, a contatto con la sostanza gassosa, hanno causato la deflagrazione che ha fatto saltare la copertura. A causa di ciò il bengalese è stato colpito ad un braccio dal tombino ed è stato subito soccorso dal collega che in quel momento era più lontano ed è rimasto illeso.

Il 42enne ha rimasto ferito al braccio ma non è in pericolo di vita. I poliziotti hanno allertato il personale sanitario che ha prestato la prima assistenza e poi ha provveduto a trasportare l'operaio all'ospedale di Torrette.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA