Raduno nazionale bersaglieri ad Ascoli, comune appello alla pace

Un comune appello alla pace si è levato stamattina ad Ascoli Piceno durante la messa celebrata dal vescovo Gianpiero Palmieri nel tempio di San Francesco in occasione del 71/o raduno dell'Associazione nazionale bersaglieri (Anb). L'evento si concluderà domani mattina con la sfilata che vedrà protagonisti circa 12mila cappelli piumati e alla quale assisteranno complessivamente stimate in circa 30mila persone. Al raduno dei bersaglieri ad Ascoli parteciperà domani, alle 11.30, anche la premier Giorgia Meloni.

All'auspicio di monsignor Palmieri, volto a tacitare le armi negli scenari di guerra in tutto il mondo, si è associato Ottavio Renzi, presidente nazionale dell'Anb che festeggia i 100 anni dalla fondazione: "in questo momento molto grave - ha detto Renzi - vi assicuriamo che il bersagliere ha un obiettivo ben preciso: perseguire l'obiettivo della pace e se per raggiungerlo è chiamato ad usare anche la violenza, è perché è chiamato alla difesa di valori come la pace e la libertà e la convivenza civile fra i popoli". "Noi dell'associazione non usiamo più le armi, ma promuoviamo la pace con la nostra dedizione alla vita sociale: da uomini avvezzi alle armi, diventiamo operatori del volontariato, con l'attività della nostra protezione civile e di tutte le associazioni sparse per il territorio nazionale, in aiuto ai più fragili" ha aggiunto Renzi ricordando anche l'impegno dei bersaglieri durante l'emergenza Covid. Il vescovo Palmieri, nel rivelare che ha avuto il nonno paterno bersagliere, ha ricordato che "era orgoglioso del suo cappello e che diceva sempre due cose: che ringraziava Dio per non aver dovuto uccidere nessuno e che era orgoglioso di aver avuto la possibilità di servire il suo paese: per un povero contadino di Camerino questo era motivo di soddisfazione".

La partenza dell'imponente sfilata domattina è prevista alle ore 8,45 dalla Circonvallazione Nord dove dalle 7 di mattina si ammasseranno i partecipanti. Le fanfare cominceranno ad arrivare in Piazza del Popolo orientativamente alle ore 10 e da qui ognuna si esibirà nella caratteristica corsa, così come a Piazza Arringo. Al termine del passaggio di tutte le fanfare, intorno alle ore 12,30, si terrà la cerimonia del "Passaggio della Stecca" che concluderà il raduno nazionale 2024 dei bersaglieri ad Ascoli Piceno.



