Inaugurato ad Ancona il Villaggio della legalità della Polizia di Stato in piazza IV Novembre.

L'iniziativa, fortemente voluta dal Questore Capocasa, esprime la più alta mission della Polizia ovvero quella di #essercisempre, al servizio dei cittadini, tra i cittadini.

Anche oggi la Polizia di Stato ha voluto festeggiare il 172/o anniversario della sua fondazione, in occasione della Festa del Santo Patrono San Ciriaco, "per essere prossima alla comunità anconetana, nello spirito che riassume la missione della Polizia di Stato".

Lo scopo dell'iniziativa è "far conoscere, a tutti i cittadini, ma soprattutto i giovanissimi, attraverso il dialogo con chi ogni giorno presidia il territorio e si prodiga per la sicurezza della comunità, il lavoro che svolgono le donne e gli uomini che indossano la divisa". All'evento, presenti anche il Prefetto Ordine e le più alte cariche civili e militari del capoluogo dorico: tutti in piazza per condividere un importante momento di prossimità e di vicinanza della Polizia di Stato in occasione di una giornata così significativa per Ancona.

All'evento erano presenti diversi stand delle varie specialità della Polizia di Stato e non solo. In particolare: - i poliziotti dell'Upgsp di Ancona con l'Alfa Romeo Tonale con livrea della Polizia di Stato; la Polizia Ferroviaria, la Polizia Postale, la Polizia Stradale, la Polizia Scientifica con gli operatori specializzati del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per le Marche e l'Abruzzo di Ancona hanno allestito sul posto una scena del crimine, i cinofili con i poliziotti a quattro zampe specializzati nella ricerca di sostanze stupefacenti che hanno fatto scorpacciata di carezze in piazza, il personale sanitario della Polizia di Stato. Per la prima volta ad Ancona, è stata presente anche una Squadra del Reparto a cavallo della Polizia di Stato. Si tratta di una delle specialità incardinate nell'Ufficio di Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico presso le Questure. La pattuglia ippomontata presente oggi è una componente della Questura di Firenze. Ed in ultimo ma non da ultimo, c'è stata la presenza della Lamborghini URUS della Polizia di Stato adibita prevalentemente ai trasporti di emergenza quali ad esempio il trasporto urgente di materiale organico presso le strutture ospedaliere dislocate in tutta Italia. Quest'ultima ha attirato l'attenzione dei numerosissimi cittadini grandi e piccoli che hanno affollato la piazza in occasione dell'evento.



