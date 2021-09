Al via Wine&Bike press, giornalisti in bici nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 28 SET - Al via nelle Marche la terza edizione di Bike&Wine Press nelle Marche, format ideato per accompagnare il turismo della vendemmia, "mettendo in sella" i professionisti dell'informazione per raccontare la ripartenza post Covid di un comparto strategico come l'enoturismo, settore da 2,5 miliardi stimati di giro d'affari, usando una modalità sostenibile. Dopo il debutto di fine aprile, da Bologna all'Argentario, e il bis di inizio settembre, lungo la ciclovia delle paludi bolognesi,.Andrea Guolo (Milano Finanza, Corriere Vinicolo, The Drinks Business), Giambattista Marchetto (firma di Vinonews24, Il Sole-24Ore, Pambianco, WineNews) e la new entry Andrea Cuomo (caporedattore del Giornale per cui cura le pagine legate all'enogastronomia), attraverseranno in e-bike il territorio e le denominazioni marchigiane. Il tour, che per l'occasione allarga i propri orizzonti anche al food, è sostenuto da Food Brand Marche (Associazione Produttori Agroalimentare Marche) con la partnership di Assosport (associazione produttori di articoli sportivi aderente a Confidustria) e il patrocinio di Fiab e Unarga-Fnsi. La settimana di Bike& Wine Press, partita da Urbino, si concluderà sabato 2 ottobre a Senigallia. Il tragitto prevede il passaggio attraverso tutte le principali denominazioni della regione tutelate dal Consorzio Vini Piceni e dall'Istituto Marchigiano di Tutela Vini- IM: 5 Docg (Castelli di Jesi Verdicchio Riserva, Conero Riserva, Offida, Verdicchio di Matelica Riserva e Vernaccia di Serrapetrona) e ben 15 Doc Il viaggio sarà anche l'occasione per scoprire le Dop marchigiane: Prosciutto di Carpegna, Olio extra vergine di oliva Cartoceto, Olio extra vergine di oliva Marche Igp, Oliva Ascolana del Piceno Dop, Maccheroncini di Campofilone Igp, Carni Igp, formaggi Dop e QM, tutti i prodotti bio del territorio regionale. (ANSA).