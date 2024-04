San Benedetto del Tronto, 'rischiamo estate senza ombrelloni'

"Gli stabilimenti balneari per questa estate rischiano di restare chiusi se le cose resteranno così": a dirlo all'ANSA è Giuseppe Ricci di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), presidente degli Imprenditori turistici balneari italiani. Il suo è un commento alla sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la scadenza delle concessioni demaniali per le spiagge al 31 dicembre scorso, obbligando così le amministrazioni a disapplicare eventuali deroghe al prossimo 31 dicembre 2024.

"Se per il Consiglio di Stato occorre subito procedere alle gare, allora significa che l'estate al mare è a forte rischio, anche se noi siamo pronti a dare battaglia", sottolinea Ricci.

"Ci sono famiglie che sono ancora indebitate per i lavori effettuati agli stabilimenti e ora che fine faranno? Vogliamo delle risposte certe dal nostro governo e le vogliamo entro e non oltre il prossimo 9 giugno quando si voterà per le europee", incalza. "Qui credo che siano tutti impazziti - aggiunge Ricci - vogliono metterci in ginocchio, ma noi ci tuteleremo in tutte le sedi legali".

Resta però il nodo di cosa fare nell'immediato: "Se dobbiamo aprire o meno gli ombrelloni - dice il balneare marchigiano - ce lo dovrà dire la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ci aveva promesso - sottolinea Ricci - che avrebbe risolto la questione una volta per tutte, adesso è giunto il momento di risolverla, altrimenti addio mare".



