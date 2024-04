Incidente con tre auto, 4 feriti, soccorsa anche una bimba

Incidente stradale oggi pomeriggio intorno alle 14 lungo la Valdete, a Fermo. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre vetture, e una di queste è volata fuori strada, finendo in un campo. E' avvenuto in contrada Madonna Ete, dove si sono intervenuti sanitari del 118 con l'automedica, due ambulanze (una della Croce Verde di Fermo e una della Croce azzurra di Porto San Giorgio), vigili del fuoco e polizia locale. Tra le persone soccorse anche una bimba di pochi mesi.

Nessuno è in gravi condizioni, la centrale operativa del 118 ha richiesto, comunque, in via precauzionale, per la bambina, l'intervento dell'elisoccorso che, infatti, da lì a pochi minuti è atterrato in un campo lungo la strada. Tre adulti sono stati accompagnati all'ospedale Murri di Fermo, la bambina elitrasportata al Salesi di Ancona. Rilievi affidati alla polizia locale di Fermo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA