"È stata aperta una nuova indagine contro il generale Mario Mori, per le stragi mafiose del 1993.

Del 1993!! Stragi mafiose!! Non ci si poteva accontentare di avergli reso la vita un calvario per decenni; non si poteva accettare il fatto che fosse stato assolto da ogni contestazione...". Lo afferma su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto.



