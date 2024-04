Europee: Pd candida sindaco della città terremotata di Arquata

Il sindaco di Arquata del Tronto (Ascoli Pieno), una dele città simbolo del teremoto del 2016, Michele Franchi è candidato nelle liste del Pd alle europee per la circoscrizione centro. È lo stesso Franchi a renderlo noto. "Nei giorni scorsi sono stato contattato dal direttivo nazionale del Pd che mi ha proposto la candidatura per le elezioni europee 2024 che si terranno l'8 e 9 giugno - spiega -. Lo ritengo un onore, per la fiducia dimostratami e un privilegio, per il fatto di poter rappresentare tutto il territorio montano, marchigiano e non solo. Soprattutto, però, ritengo la candidatura una responsabilità, dato che l'esperienza da sindaco di un Comune terremotato come Arquata del Tronto mi ha dato modo di toccare con mano l'assoluta importanza dell'Unione europea nella fase della gestione dell'emergenza e nel processo di ricostruzione". "Ho accettato la sfida - sottolinea - nella consapevolezza di poter svolgere un servizio in favore di tutti i Comuni del centro Italia e in particolare di quelli del cratere del sisma. I piccoli centri sono il cuore pulsante del Paese e non posso che ringraziare il Pd nazionale per avermi concesso la possibilità di poterne essere portavoce in Europa: un privilegio e un impegno che onorerò fino in fondo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA