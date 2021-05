Vaccini: Marche, 2/o posto Italia percentuale ciclo completo

Marche seconda regione in Italia per percentuale di popolazione con ciclo vaccinale completato: con il 17,5% (15,2% media nazionale), segue solo la Liguria (19,2%). Lo evidenziano i dati del monitoraggio Gimbe. Più indietro (15/a tra le regioni e province autonome) la regione nel computo totale di popolazione vaccinata con il 32,8% (32,9% media Italia). Nella regione (settimana 12-18 maggio), si conferma una performance in miglioramento sui casi positivi per 100mila abitanti e una diminuzione di nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Marche sotto soglia di saturazione di posti letto in area medica (19%) e terapia intensiva (22%) occupati da pazienti Covid.

Per i vaccini agli over 80 nelle Marche la percentuale è del 91,5% (91,4% Italia) di cui ciclo completo al 67% a cui si aggiunge un 24,5% con sola 1/a dose. Nella fascia d'età 70-79 anni regione all'83,7% (83,6% nazionale): ha completato il ciclo vaccinale il 34,8% a cui aggiungere un ulteriore 48,9% con sola 1/a dose. Infine le vaccinazioni della popolazione tra i 60 e i 69 anni ha raggiunto nelle Marche il 53,5% (61,3% Italia).

(ANSA).