Carlo Urbani e Gino Strada figure guida del Teatro Scuola a Serra San Quirico

Carlo Urbani e Gino Strada sono i personaggi guida della 39/a Rassegna Nazionale Teatro Scuola Educazione, fino al 4 maggio 2024 in scena a Serra San Quirico (Ancona), la più importante manifestazione del settore che trasforma la città marchigiana in palcoscenico e palestra formativa per 216 giovani delle scuole di ogni ordine e grado, 25 insegnanti, 20 operatori teatrali da varie regioni d'Italia.

Il filo conduttore dell'edizione 2024 è l'esempio dei due medici animati dal desiderio di prendersi cura delle persone, con le loro storie di coraggio e di lealtà verso se stessi: Carlo Urbani, impegnato in missioni umanitarie all'estero, identificò il virus della Sars, di cui rimase vittima; Gino Strada, chirurgo e fondatore di Emergency, ha speso la sua vita nei luoghi colpiti da guerre e povertà, per curare le vittime e lottare per i loro diritti.

La rassegna è organizzata dal Teatro Giovani Teatro Pirata, con la direzione artistica ed educativa di Fabrizio Giuliani, Arianna Baldini e Miriana Resconi. Si tratta di un progetto culturale, sostenuto dal Ministero della Cultura, che mette al centro l'importanza del teatro educazione nel processo di crescita dei ragazzi, una pratica che favorisce la consapevolezza di sé e degli altri, la socialità e la partecipazione, l'inclusione, lo spirito critico.

Durante la manifestazione si "fa", si "vede" e si "riflette": i ragazzi mettono in scena gli spettacoli realizzati durante l'anno scolastico, parlano delle loro esperienze, praticano teatro sotto la guida di operatori esperti, in officine e laboratori teatrali, guardano gli spettacoli degli altri gruppi e quelli delle compagnie professionali presenti in rassegna. In calendario, ogni giorno, anche tanti incontri con i protagonisti del settore, escursioni narrate nel bosco, presentazioni di libri. Gli appuntamenti aperti al pubblico sono al Teatro Palestra e ad ingresso gratuito.

Tra gli eventi con compagnie nazionali, gli spettacoli "Young adult 2024" dedicati agli adolescenti e ai giovani adulti, un percorso teatrale dedicato agli adolescenti e ai giovani adulti: "Goccia dopo goccia" con Sandro Fabiano e regia di Simone Guerro sulla storia di Carlo Urbani, "Edda. Ascesa e caduta di una figlia ribelle" di e con Chiara Migliorini sulla figura di Edda Ciano Mussolini, e lo spettacolo pop up sulla famiglia intitolato "Relazioni necessarie" di e con Valentina Lisi.

Inoltre "Il grande gioco" lo storico attore del Teatro Pirata Silvano Fiordelmondo insieme a Fabio Spadoni, attore con sindrome di Down, in una storia che mette in scena temi come l'amicizia, la fratellanza, le difficoltà della vita.

Oltre agli spettacoli delle incontri di formazione con e scuole, in calendario ci sono anche due incontri di formazione per insegnanti con Mario Bianchi, autore, regista, animatore, critico e scrittore, tra i più profondi conoscitori della lunga e avventurosa storia del teatro-ragazzi italiano, fondatore nel 1977 del Teatro Città Murata e condirettore artistico del festival "Una città per gioco", e con Katia Scarimbolo, dramaturg, autrice, studiosa e operatrice nell'ambito dell'educazione e della formazione teatrale. La mafia e Peppino Impastato, il futuro, l'Europa, l'essere italiani e italiane alcuni dei temi trattati dagli istituti scolastici nei loro spettacoli. Mercoledì 1 maggio, alle ore 21 lo staff della Rassegna Nazionale anima le vie di Serra San Quirico con la performance "Serra sensoriale: un dono!".



