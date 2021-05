Vaccini: Comune Falconara lancia open days AstraZeneca, 270 dosi

(ANSA) - ANCONA, 20 MAG - Il Comune di Falconara lancia gli "Open Day AstraZeneca", tre giornate di vaccinazioni con il siero di AstraZeneca. Possono iscriversi gli uomini ricompresi nella fascia d'età dai 40 agli 80 anni e le donne dai 60 agli 80 senza particolari patologie, residenti a Falconara. Nelle giornate di venerdì 21, sabato 22 e lunedì 24 maggio, al centro vaccinale del Circolo Leopardi, potranno sottoporsi a vaccinazione i primi 270 cittadini (tanti sono i vaccini disponibili) che si prenoteranno attraverso il portale del Comune al link https://tinyurl.com/yp566nj6. I posti sono già presenti in una sezione dedicata dello stesso portale, contraddistinta dal titolo "Open Day Astra Zeneca". L'obiettivo è quello di vaccinare il maggior numero di persone mettendo a disposizione tutte le dosi del siero di Oxford arrivate a Falconara e non destinate ai richiami. Restano confermate le somministrazioni già programmate (anche con altre tipologie di vaccino) nelle stesse giornate del 21, 22 e 24 maggio.

Sono 1.944 i vaccini delle diverse case farmaceutiche somministrati finora nella struttura di via dello Stadio.

L'attività, garantita da 18 medici di Falconara grazie al supporto di decine di volontari, è partita il 12 aprile scorso su chiamata degli stessi medici. Dal 7 maggio il punto vaccinale è stato aperto a tutti i falconaresi che rientrano nelle fasce d'età ammesse a vaccinazione, proprio grazie al portale per le prenotazioni online. L'attività del Circolo Leopardi è resa possibile dall'impegno di tanti volontari, che donano il loro tempo alla comunità falconarese, per far sì che i cittadini abbiano la possibilità di vaccinarsi nella propria città.

(ANSA).