I vigili del fuoco sono intervenuti ieri a Fabriano sulla SS76, all'altezza di Fabriano Est, per il recupero di un piccolo di airone caduto dal nido. La squadra dei vigili del fuoco ha soccorso l'animale, che non era in grado di volare, e lo ha consegnato alle cure del personale del Cras Marche (Centro di Recupero Animali Selvatici Regionale). Sul posto anche i carabinieri.



