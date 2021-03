Cinema, al via domani Corto Dorico su social e piattaforme

(ANSA) - ANCONA, 19 MAR - Al via domani, sabato 20 marzo, la XVII edizione di Corto Dorico Film Fest in versione digital, il Festival di cortometraggi di Ancona, uno dei più autorevoli e popolari d'Italia, diretto dal regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e dallo sceneggiatore Luca Caprara.

Saranno 36 gli appuntamenti virtuali per 91 tra cortometraggi e lungometraggi e poi, incontri, masterclass, collaborazioni tra Festival, panel, laboratori per bambini e molto altro. Tutti i film e cortometraggi saranno disponibili su Mymovies.it (al link https://www.mymovies.it/ondemand/corto-dorico/). Gli eventi del Festival saranno trasmessi in diretta sulla pagina facebook di Corto Dorico e sul canale youtube di ArgoWebTv. "Metamorfosi" il tema di quest'anno, parola che la direzione artistica del Festival ha individuato come "capace" di sintetizzare il tempo che stiamo vivendo. Tanti gli ospiti della rassegna, protagonisti di incontri e masterclass, tra i quali il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Agostino Ferrente, il regista e sceneggiatore Giorgio Diritti, Paolo Bernardelli autore di "SanPa - Luci e tenebre di San Patrignano", docufilm di successo su Netflix, i due fratelli registi Antonio e Marco Manetti, l'attrice Serena Rossi, il produttore cinematografico Carlo Macchitella, il produttore e autore Omar Rashid, il critico cinematografico Gianni Canova e molti altri. (ANSA).