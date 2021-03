Roberto Mancini testimonial Marche, siglato accordo

"In questi giorni così difficili non dobbiamo smettere di guardare con fiducia al futuro e a lavorare per il rilancio della nostra regione. A tal proposito oggi abbiamo sottoscritto l'accordo che per i prossimi anni legherà le Marche al Commissario Tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, per portarle con lui in Europa e nel mondo".

Così su facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, annunciando la sigla dell'accordo tra l'ente, la Camera di Commercio e Mancini, quale testimonial delle Marche.

(ANSA).