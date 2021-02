Congo: Comune e Provincia Ancona, bandiere a mezz'asta

Bandiere a mezz'asta in Comune ad Ancona per onorare la memoria dell'ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, di Vittorio Iacovacci, il carabiniere della sua scorta, e di Mustapha Milambo, l'autista che li accompagnava, assassinati ieri nella Repubblica Democratica del Congo. L'amministrazione di Ancona ha accolto così l'invito del presidente dell'Anci Antonio Decaro a tutti i sindaci italiani.

"E' a nome di tutti gli italiani, per onorare la memoria di questi uomini e il lutto che ha colpito le loro famiglie, - aveva sottolineato Decaro - che chiedo a tutti i sindaci italiani di esporre la bandiera a mezz'asta . Sull'esempio di quanto deciso dal sindaco di Limbiate, il Comune in cui Attanasio era nato, e associandoci all'intenzione di tutti i rappresentanti delle istituzioni nazionali, manifestiamo insieme, come un'unica comunità, la nostra partecipazione alle famiglie che hanno perso i loro cari e la nostra appartenenza al Paese del quale Attanasio e Iacovacci erano leali servitori".

Bandiere a mezz'asta anche al Palazzo della Provincia di Ancona, a Passo Varano."Vogliamo testimoniare così la vicinanza e l'affetto alle famiglie e ai cari, a tutto il corpo diplomatico italiano e all'Arma dei Carabinieri", il messaggio corale di tutti i Presidenti delle Province italiane, del Presidente della Provincia di Ancona e del Presidente dell'Unione Province d'Italia Michele De Pascale.



(ANSA).