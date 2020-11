Cadavere uomo in spiaggia San Benedetto, identificata vittima

E' di un marocchino di 41 anni residente a San Benedetto del Tronto il cadavere rivenuto stamattina in spiaggia. E' stato identificato grazie alla denuncia della convivente di nazionalità romena che si è presentata nel pomeriggio nella stazione dei carabinieri di San Benedetto per denunciarne la scomparsa avvenuta ieri sera. Sulle cause del decesso non ci sono ancora certezze. Tra le ipotesi, quella prevalente è che sia caduto in mare ieri sera poco dopo che alcune persone lo avevano visto camminare con passo non sicuro, forse a causa dell'alcol ingerito in precedenza. Sul punto saranno determinanti gli accertamenti della Medicina legale dell'Area vasta 5 di Ascoli Piceno. (ANSA).