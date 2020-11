Giovane accoltellato a Jesi, fermato 19enne per tentato omicidio

Accoltellamento nel tardo pomeriggio di ieri a Jesi vicino all'Arco Clementino in zona via Roma forse scoppiato dopo una lite per motivi di droga. Un 24enne nigeriano è stato raggiunto da diverse coltellate - una decina - anche al volto e al torace: ora è ricoverato a Torrette di Ancona in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Per l'aggressione, avvenuta poco dopo le 18, gli agenti del locale Commissariato hanno fermato due ore, in casa, dopo un 19enne brasiliano, con l'accusa di tentato omicidio. Dopo il fermo di pg le indagini della polizia proseguono per accertare le cause, la dinamica dell'aggressione e individuare eventuali complici del presunto aggressore. Un secondo ragazzo era stato portato in Commissariato per essere sentito ma non era stato trattenuto. Secondo le prime informazioni. Sui motivi del tentato omicidio gli investigatori stanno compiendo approfondimenti. Prima dei fendenti, secondo indiscrezioni, ci sarebbe stato un parapiglia che potrebbe aver coinvolto altri giovani. (ANSA).