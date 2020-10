A Pesaro 11/a Little Free Library di onlus Gulliver

(ANSA) - ANCONA, 22 OTT - Verrà inaugurata domani, 23 ottobre alle ore 11.00 presso il parco di via Scialoia a Pesaro l'undicesima Little Free Library della onlus Gulliver, una nuova casetta con libri a disposizione di tutti gratuitamente, per la promozione e la diffusione dei libri e della lettura in un'ottica di comunità e condivisione. Il progetto portato avanti dalla olus pesarese e dall'assessore Daniele Vimini ha l'ambizione di far diventare Pesaro la prima città europea con più little free library, piccole librerie gratuite in luoghi pubblici, che diventeranno 15 entro la fine del 2020. Nel 2021 si punterà a coinvolgere le scuole e le comunità di quartiere.

Le piccole librerie sono in fase di registrazione sulla piattaforma mondiale https://littlefreelibrary.org. Domani saranno presenti tre classi della scuola primaria G. Rodari.

(ANSA).