A Fiorello il Sigillo di Ateneo dell'Università di Urbino 'Carlo Bo'. La cerimonia di conferimento da parte del rettore Giorgio Calcagnini è in programma il 21 maggio, alle 11:00, nell'Aula Magna dell'Area Scientifico Didattica 'Paolo Volponi'.

Nel corso della cerimonia lo showman dialogherà con la comunità studentesca dell'Ateneo. "La mia vita, la mia carriera: lo stesso, grande spettacolo" il titolo della sua lectio magistralis. "Osservatore attento dell'uomo - si legge in uno dei passaggi nelle motivazioni del riconoscimento - ne interpreta le istanze più profonde con spirito pungente che mai si discosta dal garbo".

Per seguire dal vivo la cerimonia è obbligatoria la prenotazione sul sito dell'Università, oppure si può seguire in streaming su www.uniurb.it/live.



